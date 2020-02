En la colonia Villaseñor del Ayuntamiento de Guadalajara la calle Reforma no es la única que se inunda cada vez que llueve, también ocurre lo mismo por Juan Manuel y San Felipe, denuncian vecinos quienes dejan de manifiesto las mal hechuras a la hora de pavimentar y la tubería ya bastante vieja.

La última inundación que tuvieron fue apenas el pasado 8 de noviembre:

“Lo que pasó fue que se inundó y se rebasó el estacionamiento que esta como este subterráneo y entonces se inundó y se dañaron también los carros y se dañó también el elevador -¿A usted también le ocurrió algo parecido?- Sí a mi varias veces que llueve no nada más se mete de la calle, sino que del patio sale del drenaje y se me inunda del patio hacia la mitad de la casa y de afuera hacia adentro”.

Alcantarillas tapadas con pavimento es uno de los principales motivos de estas inundaciones. (Por José Luis Jiménez Castro)