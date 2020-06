Luego que este domingo se permitió de nuevo la instalación del tianguis de El Baratilo y el de Polanco, dos de los más grandes de Guadalajara, se detectó que fueron más comerciantes quienes acataron las medidas sanitarias, pero mucha gente sigue sin ser cuidadosa en el tema del cubrebocas o el distanciamiento.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Juan Manuel Munguía, hizo un llamado a no relajar estas medidas:

“Para que las personas nos sigan ayudando a traer su cubrebocas, a que venga solamente una persona a hacer sus compras y sobre todo que se respeten los pasillos y no existan acumulaciones de personas”.

En el operativo de vigilancia de estos dos tianguis participaron más de 150 elementos municipales. Este domingo el tianguis cuya instalación no se permitió es el ubicado en Tetlán, con afectación a 143 comerciantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)