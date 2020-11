Alrededor de unos 150 autobuses llegaron esta mañana al tianguis de la calle Medrano y la 66 con clientes de estados circunvecinos. Cada autobús con unas 40 personas a bordo, como por ejemplo estos clientes llegados de Uruapan, Michoacán:

“Pues yo llego a las tres y media y ya está abierto. Pienso que como a la una, ahora o como a las siete ¿Más tarde? Más tarde por el requerimiento al Ayuntamiento me imagino ¿y cuánta gente viene de Uruapan? Pues yo traigo cuarenta, no sé cuántos traerán los demás autobuses… Qué será… Promedio de unas 150 a 200 personas”.

El acceso al tianguis no es del todo controlado… Si bien hay filtros, ya adentro el trato entre marchante y comerciante es sin cubrebocas y sin sana distancia. (Por José Luis Jiménez Castro)