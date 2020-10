El 51 por ciento de los nuevos contagios de Covid-19 corresponde a jóvenes entre los 18 y los 40 años, indica el director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, al confirmar que los casos aumentaron de manera considerable en los últimos 15 días.

“A partir de hace 15 días se empezaron a incrementar el número de casos diagnosticados a través de pruebas Covid. Esto se refleja en tiempo real con una tasa ajustada para poder determinar si los casos superan los 400 por millón o no superan los 400 por millón. Lo que se había visto que la semana anterior traíamos 316 y subimos a 380″.

Aunque los casos no han disminuído desde el pasado 11 de julio, es decir, 12 semanas, la buena noticia dice Jaime Andrade es que la hospitalización por Covid-19 no se disparó. (Por Gricelda Torres Zambrano)