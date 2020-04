Debido a la contingencia sanitaria, este Día del Niño los festejados estarán en sus casas y las jugueterías permanecerán cerradas por entrar en la clasificación de negocios no esenciales.

La medida impacta a mil 145 establecimientos dedicados a la venta de juguetes en Jalisco y se pierde una de las dos mejores temporadas para este sector, sólo detrás de Navidad.

A decir del presidente de Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain de Obeso, tanto el 30 de abril como el 10 de mayo podrían no ser fechas perdidas por aquellos negocios que modificaron su modelo:

“Reitero que no son fechas perdidas, al contrario, aquellos que lograron transformar su vitrina física en virtual y su entrega de física a tercerizada por plataformas digitales sabrán aprovechar de una forma muy importante”.

Según datos del INEGI, Jalisco es el estado que más consume juguetes, con 14.2 por ciento de las compras nacionales. (Por Héctor Escamilla Ramírez)