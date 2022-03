Debido a la guerra en Ucrania, han llegado a Tijuana un total de mil 300 ciudadanos rusos y ucranianos, pero no hay riesgo de que se queden en territorio nacional, así lo informa el canciller Marcelo Ebrard.

“Según los reportes que nos comparte CDP de Estados Unidos, tienen un registro total de aproximadamente mil 300, que con diferentes estatus están o en México o ya cruzaron a Estados Unidos. Esto incluye refugio y solicitud de asilo que se les ha concedido. No tenemos noticia de ningún rechazado”.

En cuanto a mexicanos en Ucrania, explicó que hay entre 50 y 60 connacionales, a quienes no se les ha podido mover por lo peligroso de la situación. (Por Arturo García Caudillo)