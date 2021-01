Autoridades no terminan de intervenir la ciclovía de Ávila Camacho. Se iniciaron trabajos a la altura de la unidad deportiva para instalación de redes de drenaje, que según comentan trabajadores, entre otras cosas evitará que el agua se encharque.

No obstante, ciclistas denunciaron que las obras son peligrosas, porque si bien en unos tramos se colocó protección plástica de color naranja para denunciar la zanja que bordea la banqueta, en otros tramos no se ve el socavón. Habla una usuaria de la ciclovía:

“En el trayecto de esta semana me he topado conque los trabajadores tienen montículos de arena en el carril de las bicicletas, y también tienen maquinaria. Había estos montículos de tierra y aparte habia excavaciones”.

Las obras se realizan en ambas aceras de Ávila Camacho. (Por Héctor Escamilla Ramírez)