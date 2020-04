Tras la reunión que sostuvo con empresarios regiomontanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se comprometieron a seguir pagando el sueldo de sus empleados, aunque estos no estén trabajando, y el dueño de Maseca anunció que no subirá el precio de la harina de maíz.

“Y destaco algo que es de interés público, el dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas. Lo agradezco”.

Por otro lado, calificó como una buena noticia, y lo atribuyó a la reducción en el precio de las gasolinas, el que haya bajado la inflación en el mes de marzo.

“Se debe a que no está aumentando la gasolina, al contrario, está bajando, esto nos ayuda”.

Durante marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.25 por ciento, es decir, punto 45 menos que en el mes anterior. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)