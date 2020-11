El entrenador de los Marlines de Miami, Don Mattingly, fue elegido Manager del Año de la Liga Nacional para conquistar su primer galardón como dirigente y el tercero para la franquicia.

Mientras que en la Liga América el Manager del Año fue, Kevin Cash, quién llevó a los Rays de Tampa Bay a disputar su segunda Serie Mundial, la cual perdieron ante los Dodgers de los Angeles.

Por otro lado, el puertorriqueño, Alex Cora fue presentado este martes como nuevo manager de los Medias Rojas de Boston, tras haber dejado al equipo con el que ganó la Serie Mundial en el 2018, por el escándalo del robo de señas, se disculpó por lo sucedido y dijo estar feliz por regresar a casa.

“Me siento afortunado que la organización me haya considerado y segundo que me den la oportunidad, nunca pensé que esto iba a ser posible, siempre pensé que iba a regresar al juego pero no tan rápido, entiendo que hay gente que está contenta que esté aquí, hay otra gente que todavía está defraudada por lo que sucedió, lo único que les pido que sean pacientes, entiendo porque están defraudados”.

(Por Manuel Trujillo Soriano).