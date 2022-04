De visita en Guadalajara para promocionar su más reciente película “¿Y cómo es él?”, el actor Mauricio Ochmann mencionó que le gustaría que se normalizara el que entre hombres se hable de los sentimientos, tal como sucede con los personajes principales de esta cinta.

“Está muy padre normalizar el que entre hombres y entre amigos se puede hablar de tus sentimientos decir, oye me siento así, porque generalmente como que no se enfrenta, creo que está muy bien puesto, está muy bien retratada toda esa parte”.

En los próximos meses, Mauricio Ochmann también estrenará el thriller “Sin ti no puedo” y la serie “Las Bravas”, ambas producciones para plataformas de streaming. (Por Katia Plascencia Muciño)