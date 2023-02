Chivas se salvó de perder y dar un papelón, al rescatar casi de último minuto el empate a un gol con los Gallos Blancos, en juego celebrado en el Estadio Akron, al continuar la Jornada 5 de la Liga MX.

Pablo Barrera anotó al 77 de acción, al cobrar un tiro libre y la pelota entró en error del arquero Miguel Giménez. El silbante lo dio por bueno mediante el VAR, pues parecía que no había cruzado el balón la línea. Hasta el 92, ya en tiempo de compensación, apareció Alejandro Mayorga para marcar el gol del empate de manera agónica.

Al final el técnico de Querétaro, Mauro Gerk, dijo que fue injusto no llevarse la victoria: “Vivo día día si me dejaron es por algo, venimos a Chivas e hicimos un gran partido Chivas no merecía empatar y eso da mucha bronca”.

Por su parte Veljko Paunovic dijo que, “no hemos sacado el resultado que deseamos. En líneas generales pienso que el equipo lo está dando todo. Mi mensaje es seguir pensando en mejorar, quedan muchos partidos”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)