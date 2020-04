Se estima hasta en 70 por ciento el cumplimiento de profesores que han impartido clases de manera virtual en la Universidad de Guadalajara, en esta época de aislamiento por la pandemia del Coronavirus, señala el rector, Ricardo Villanueva.

“De asistencia, de asistencia de la realización de las clases por parte de los profesores estamos revisando la asistencia de parte de los alumnos, es un reporte que me estarán dando en estos días, pero bueno, también hay que reconocer y hay que ser sensibles ante los estudiantes que no tienen Internet, los estudiantes que no tienen computadoras”.

Destaca que habrá cursos de regularización al regreso a clases normales.

Admite que en los Centros Universitarios del Interior del Estado se presenta el mayor rezago. (Por Claudia Manuela Pérez)