Dulces de la Rosa y la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco anunciaron el “Mazapán Parade”, un festival artístico que exhibirá 15 esculturas en forma del tradicional dulce mexicano.
Las piezas serán intervenidas por artistas plásticos y colocadas en espacios públicos de distintas ciudades de México, en Guadalajara durante el Mundial 2026 y en Estados Unidos.
El objetivo es resignificar al mazapán como ícono cultural y artístico, más allá de lo gastronómico.
La primera exhibición será el 24 de enero y se espera que recorra estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Sonora y Nuevo León, antes de llegar a museos.
Dulces de la Rosa, que emplea a más de siete mil personas en su planta de Tlajomulco, prevé que este proyecto también impulse nuevos empleos con motivo de la Copa del Mundo.
Mazapán de la Rosa prepara el “Mazapán Parade” para enero de 2026
