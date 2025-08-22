Dulces de la Rosa y la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco anunciaron el “Mazapán Parade”, un festival artístico que exhibirá 15 esculturas en forma del tradicional dulce mexicano.

Las piezas serán intervenidas por artistas plásticos y colocadas en espacios públicos de distintas ciudades de México, en Guadalajara durante el Mundial 2026 y en Estados Unidos.

El objetivo es resignificar al mazapán como ícono cultural y artístico, más allá de lo gastronómico.

La primera exhibición será el 24 de enero y se espera que recorra estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Sonora y Nuevo León, antes de llegar a museos.

Dulces de la Rosa, que emplea a más de siete mil personas en su planta de Tlajomulco, prevé que este proyecto también impulse nuevos empleos con motivo de la Copa del Mundo.