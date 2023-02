Con dos partidos este viernes continuó la fecha 5 de la Liga MX. En el estadio El Kraken Mazatlán no levanta al volver a perder y se hunde como el peor en la Liga MX al caer 3-2 frente a los Bravos de Juárez.

Goles de Denzell García, Tomás Molina y Mauro Laínez para el triunfo de los de Chihuahua. Mientras que por los de casa descontaron Aké Arnaud Loba y Fernando Illescas.

En Aguascalientes Necaxa queda a deber y no pudo ganar en casa al empatar a un gol con Xolos.

De hecho los Rayos rescataron el empate con gol de Agustín Oliveros, pues un autogol de Juan Pablo Segovia había adelantado a los de Tijuana, que terminó con 10 por la expulsión en tiempo de compensación de Federico Lertora.

Para hoy: León Vs Pachuca, Cruz Azul-Tigres y Santos frente al América. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoMazatlánFC)