Con gol del Charrúa Emanuel Gularte, Puebla logró tres puntos importantes al vencer 1-0 a Necaxa en el estadio Cuauhtémoc al continuar la fecha 8 de la Liga MX.

Luego de una buena actuación del arquero Luis Malagón, Necaxa no pudo evitar esa anotación.

El timonel del cuadro de la Franja, Nicolás Larcamón, dijo que hubiera sido mejor no ganar sufriendo de esa manera.

“Nos faltó un poco más de contundencia para no terminar con el apremio que terminamos siendo que ellos perdieron la forma”.

Puebla llega a 12 puntos en el cuarto lugar general.

Luego de tres derrotas de manera consecutiva, Mazatlán goleó 3-0 a Gallos Blancos en el Estadio El Kraken. Los goles para el triunfo fueron obra de Fernando Aristeguieta (18′), Camilo Sanvezzo (35′) y Nicolás Díaz (80′). Los de Sinaloa aprovecharon que Querétaro terminó con 9 hombres por las expulsiones de Hugo Magallanes al minuto 38′ y Antonio Valencia al 55′.

Para hoy: Toluca Vs Atlas, América frente a Pachuca y León Vs Cruz Azul. (Por Martín Navarro Vásquez)