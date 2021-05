El presidente del partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, Ricardo Rodríguez, acusa a los candidatos de Morena de tener una estrategia electoral detrás de los incendios en el Bosque de la Primavera.

“Nosotros en el caso de los incendios estamos acusando a Morena de irresponsables, de lucrar políticamente con un tema sensible, de provocar indirectamente incendios que solamente se le encuentran motivaciones políticas de provocarlos, por lo menos indirectamente, por la forma en que se han venido manejando, no los estamos acusando de tontos, no tenemos una foto en donde tengan un cerillo en la mano prendiendo algunos de los bosques”.

Agrega que lo ha pasado en los últimos días en el bosque de la Primavera es un exceso que pone en riesgo a los habitantes de la zona metropolitana. Reitera que se interpondrán las denuncias correspondientes. (Por Claudia Manuela Pérez)