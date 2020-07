El mediocampista Jesús Angulo reconoció ayer que le costo mucho trabajo adaptarse a Chivas y dice que no fue por el escudo sino por la competencia interna que hay en el grupo.

“La verdad que si sentí que me costó bastante, mucha gente dice que a lo mejor pesa el escudo pero la verdad no siento así yo siento que hay mucha competencia en el equipo hay muchos compañeros que pueden hacerlo de la mejor manera ahí en esa posición y eso también es algo que te hace sacar lo mejor de ti que te hace querer mejorar cada día, ahora me sentido mejor mucho mas cómodo mucho más adaptado y yo creo que eso me va a ayudar la verdad no sabría decirte porque me costo la adaptación”.

Chiva regresa mañana a la actividad para enfrentar a Tigres en la Copa por México. (Por Manuel Trujillo Soriano)