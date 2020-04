Aunque no depende de él, pues es una decisión de los especialistas, al presidente Andrés Manuel López Obrador le gustaría que la cuarentena termine el 10 de mayo.

“A mí me gustaría, pero yo no decido, no soy todólogo, a mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones, empezar el diez de mayo, me gustaría muchísimo”.

Asimismo, adelantó en un mensaje en redes sociales, que llegó a un acuerdo con los hospitales privados, de forma que el gobierno de México utilizará durante un mes la mitad de las seis mil 300 camas con las que cuentan, mediante un contrato a muy bajo costo. (Por Arturo García Caudillo)