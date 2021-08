El señor Raúl Jiménez Rezendis cuenta con seis talleres de verificación vehicular, con los que colaboró activamente con otros gobiernos del estado en un programa de verificación vehicular, práctico, expedito y no costoso.

Por eso ahora no se explica cómo es que el Gobierno actual se quiere comer él solito.

“Es que tenemos el mismo equipo que ellos tienen, que nos costó 18 mil dólares, yo tengo ocho equipos de esos, donde nos los cancelaron que no podemos seguir y preverificar para que el cliente vaya a afinar, preverificamos y órale, váyanse al Vereficentro, pero ni siquiera eso, entonces hay mucha falta de información”.

Sin pertenecer a algún grupo de oposición al programa de Verificación Vehicular simplemente como propietario de un taller mecánico, lamenta que sólo existan tres módulos para todos los autos de Jalisco y que se cobre por adelantado. (Por José Luis Jiménez Castro)