La medallista de bronce en Levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes, denuncio un engaño de parte de las autoridades de Baja California que el entregaron como estímulo un premio por 50 mil pesos que no ha podido cobrar.

“Un reconocimiento de 50 mil pesos en un cheque que fue el premio a la medalla y obviamente que la mayor decepción que tuve fue que el cheque no existe nunca existió y hasta la fecha no se ha podido cobrar porque no tiene fondos practicamente solo nos dieron como una cartulina de estimulo con la cantidad pero fisicamente ese cheque no existe”.

Aremi, es originaria de Chiapas pero desde hace 7 años vive y representa a Baja California, en Tokio sorprendió con su medalla de bronce en halterofilia pero las autoridades de Baja California sorprendieron más con el engaño.

(Por Manuel Trujillo Soriano)