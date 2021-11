Nuestro compromiso es incrementar el ingreso en divisas y el gasto per cápita, y con ello mejorar la calidad de vida de la población local, aseguró el secretario de Turismo, Miguel Torruco, durante la inauguración del Tianguis Turístico, en Mérida, Yucatán.

“Nuestro compromiso principal para los próximos tres años es incrementar tanto el ingreso en divisas como el gasto per cápita y mejorar desde luego la calidad de vida de la población local. Continuaremos trabajando para erradicar la concentración del turismo en sólo seis plazas turísticas, destinos de los cuales arriban en 92.5 por ciento del total de los turistas internacionales”.

Y al mismo tiempo, añadió, el Gobierno de la República seguirá encaminando sus esfuerzos hacia la diversificación de mercados para no depender en un 68 por ciento de solo de dos naciones. (Por Arturo García Caudillo)