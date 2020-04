En plena contingencia sanitaria, tres médicos de un nuevo sindicato presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por hostigamiento laboral.

Entre las denunciantes se encuentra Luz Sagrario González, quien es verificadora Sanitaria de la Coprisjal, Marcela, enfermera espacializada y Elizabeth Ochoa, técnico estadista.

Luz Sagrario González de la Coprisjal, señala.

Especificamente el acoso que yo he venido teniendo por parte de las ajutoridades es desde enero del 2019 ..yo considero que tiene que ver con un patrón de misoginia, esa es mi percepción y en algún por cuestiones meramente personales por parte del doctor hacia mi persona, es el doctor Armando Pimentel, no acoso sexual no es meramente acoso laboral.

La denuncia fue recibida por personal de guardia en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. (Por Claudia Manuela Pérez)