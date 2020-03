La emergencia sanitaria que declaró el gobierno federal por el COVID-19 no es una licencia para despedir empleados, ni enviarlos a casa sin goce de sueldo, ni para pagarles solo un salario mínimo, aclara el académico de la Universidad Panamericana, José Antonio Ávalos Gutiérrez.

Tras considerar que el decreto presidencial se queda corto ante la situación actual, el abogado explica que los empleados que pertenecen a grupos vulnerables deben recibir el 100 por ciento de su sueldo.

“Pero ante esta declaración, bajo ninguna circunstancia yo puedo despedir, eso no lo puedo hacer, y evidentemente no puedo mandarte al salario mínimo, no puedo mandar al salario mínimo y como ya dijo Ebrard que estamos en una emergencia te vas para tu casa al minimo un mes y pasando el mes a ver qué pasa, o como Ebrard ya dijo que es una emergencia te despido y no tengo responsabilidad, no, eso no”

Agrega que el home-office debe pagarse como jornada completo. (Por Mireya Blanco)