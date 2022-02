Transparentar los ingresos de los periodistas es legal, pues los medios de comunicación son entidades de interés público, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y por tal motivo pedirá confirmar si las facturas del comunicador Carlos Loret de Mola corresponden a sus ganancias.

“Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, lo que pasa es que como me fui de gira, no tuve tiempo para hacer el oficio porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto. Todos estos medios tienen que ver con lo público, todos. Son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado”.

Aseguró que el reportaje sobre las viviendas que ha ocupado su hijo en Houston son parte de los ataques a su persona y al movimiento que encabeza y no se va a dejar. (Por Arturo García Caudillo)