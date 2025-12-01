El megacorte al servicio de agua que tiene programado el SIAPA para el día 3 de enero afectaría a más de 2 millones de habitantes en los cuatro municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Juan Pablo Macías, especialista en temas hídricos, explica que los municipios más afectados serán Tonalá y Tlaquepaque.

“En el municipio de Guadalajara, de un total de 975 mil habitantes; en Zapopan la afectación es menor, son 65 colonias, estamos hablando de 150 mil habitantes; en el caso de Tlaquepaque, un total de 593 mil habitantes, que representa el 86% de la población total; en el caso de Tonalá es el más crítico, estamos hablando de 569 mil, que representa el 99.8% de la población”.

La interrupción temporal del suministro de agua será en 892 colonias del AMG, incluyendo 205 colonias de Guadalajara, 65 de Zapopan, 247 de Tlaquepaque y 375 de Tonalá. (Por Marck Hernández)