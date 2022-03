Mejora el estado de salud de Chavita, uno de los jóvenes aficionados del Atlas que resultó lesionado durante la violencia que se desató el pasado sábado en el partido de fútbol en la Corregidora de Querétaro, explica a Notisistema su padre, Salvador Silva.

“Ahorita gracias a Dios mi hijo va evolucionando muy bien. Ayer en la mañana estaba malito, está muy inflamado de su cabeza por los golpes que le dieron, pero ayer en la noche me tocó verlo y ya reaccionó, gracias a Dios, ya me abrazó. Claro, por los golpes en la cabeza, los ojos no los puede ni abrir”.

Con las autoridades de Jalisco no han tenido contacto, pero el Gobierno de Querétaro les ha brindado todo el apoyo, dice Salvador Silva. Menciona que todavía hay varios lesionados, algunos delicados. (Por Gricelda Torres Zambrano)