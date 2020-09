Tras los estudios correspondientes se confirmó hoy que el portero del América, Guillermo Ochoa, presenta un micro desgarro en la pantorrilla de la pierna izquierda y que estará fuera de actividad entre cuatro y seis semanas, por lo que queda descartado para la gira que realizará la Selección Mexicana la próxima semana por Holanda.

Y obviamente también para los partidos de las Aguilas contra Pumas, León, Atlas y Tigres de la Liga MX.

Memo Ochoa se resintió durante el calentamiento del partido de ayer ante Cruz Azul y por esa razón el marco americanista fue resguardado por Oscar Jiménez.

El entrenador del América, Miguel Herrera, culpó de la lesión de su portero al trabajo que realizó con la Selección Nacional: “Lo de Memo es de la Selección, por eso no quiero prestar jugadores a la Selección, claro que no, en estas fechas que no son fechas FIFA claro que no, Memo viene, se lastima antes de empezar el partido”. (Por Manuel Trujillo Soriano).