Apenas se ha puesto el refuerzo anti-Covid el 45 por ciento de la población en Jalisco reconoce el Secretario de Salud, Fernando Petersen, quien indica que existe una falsa creencia de que si hubo un contagio cuando ya se está vacunado se adquiere inmunidad.

“Surgió la duda, el mito, de que si alguien ya había tenido Covid no era necesario un refuerzo, el hecho es que recibir un refuerzo reduce el riesgo de desarrollar Covid grave ante cualquier variante conocida, por lo que los refuerzos son necesarios en todos los adultos independientemente de si tuvieron o no tuvieron Covid.

Agrega que el 85 por ciento de la población en Jalisco cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Han llegado a la entidad más de once millones de dosis de diferentes farmacéuticas, principalmente AstraZeneca, que seguirá aplicándose como refuerzo en los próximos meses. (Por Claudia Manuela Pérez)