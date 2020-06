Terminó la manifestación de meseros en Palacio de Gobierno con la promesa de que mañana una comisión será recibida, pero advierten que de no encontrar una solución, se estarán manifestando ahora en Casa Jalisco. Se trata de meseros contratados en bodas, bautizos, xv años quienes por la pandemia no han podido trabajar, por lo cual le piden al gobierno ya permitan la reapertura de estos eventos sociales.

“Estan vendiendo sus autos, están vendiendo e hipotecando todo lo que pueden, se están muriendo de hambre, lo que queramos apoyar no es posible porque al final de cuentas tienen fuertemente de cada fin de semana el sueldo que reciben las propinas generosa de todos y cada uno de todos los que nos están oyendo ahorita, que son los que les dan la fortaleza a este gremio tan importante que son los meseros”.

Se calcula que son alrededor de 100 mil meseros los afectados tan solo en el estado de Jalisco. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)