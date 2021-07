Por fin el astro Lionel Messi pudo levantar un trofeo de campeón con la Selección de Argentina. En el mítico estadio del Maracaná, Argentina derrotó 1-0 a Brasil, en la final de la Copa América y se llevó el título, que no ganaba desde 1993. Aunque no fue un gran partido, terminó muy emotivo, pues el gol de Ángel di María, provocó la alegría en los argentinos que hacía mucho no ganaban un título.

Messi fue elegido el mejor jugador del torneo, junto a Neymar, además de ser el goleador y al final mostró su alegría, como al celebrar en el campo tomó el celular para llamar a su esposa e hijos.

“Necesitaba sacarme la espina de ganar algo con esta camiseta, soy un agradecido a Dios por este momento. Había estado muy cerca de ganar varios años, pero sabía que se iba a torcer y se iba a dar, y creo que no hay mejor momento que este. Soy gradecido, en Brasil, ganándole a Brasil Dios tenía ese momento para mi y soy un agradecido”.

Messi ahora suma entre sus logros con Argentina, un título en el Mundial Sub 20, Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beiging 2008 y esta Copa América.

En cuanto a Brasil, nunca había perdido una final de copa América, como local. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCopaAmérica)