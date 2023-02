Aún no está tomada la decisión de permitir que las líneas aéreas extranjeras manejen vuelos nacionales, pues es muy probable que antes de que ello ocurra, ya esté operando nuevamente Mexicana de Aviación, así lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Liberar la llegada de vuelos extranjeros para que haya más competencia lo estamos analizando. Antes de eso se va a crear la nueva línea Mexicana de Aviación, y si vemos que con eso equilibramos para que no cueste tanto el boleto de avión, si se equilibra, entonces, a lo mejor ya no haría falta abrir para que haya competencia y bajen los precios. Tenemos todavía tiempo, porque este año yo espero que este año ya empiece a volar de nuevo Mexicana”.

Y es que, explica, aún no hay ninguna iniciativa de Ley para permitir el cabotaje, pero está claro que los dueños de las líneas aéreas de México no están de acuerdo, pues no quieren competencia para así mantener los precios altos. (Por Arturo García Caudillo)