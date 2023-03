México acarició la gloria al llegar a la noven entrada con ventaja en el marcador de 5-4 en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol, pero en el cierre del juego Munetaka Murakami produjo 2 carreras para el triunfo de Japón por 6-5. El manager Benjamín Gil dijo que pese a la derrota ganó el béisbol mexicano.

“No se logró la victoria esta noche, pero se logró poner el nombre de México en lo más alto que podemos en este deporte, estuvimos a un batazo a un picheo, me siento como si hubiéramos ganado el campeonato nada más no nos toca el premio. Perdimos, pero no fuimos derrotados”

Al terminar el juego del presidente, Andrés Manuel López Obrador, felicitó al equipo dirigido por Benjamín Gil.

“Tuve la dicha de ver todo el partido apasionante como es el béisbol, nos tocó ahora perder, sin embargo, fue muy destacada, lo subrayo, la labor del equipo mexicano, nunca se había hecho un papel tan importante yo diría en el deporte, este día de hoy es algo especial”.

Con el triunfo el equipo Nipón clasificó a la final donde enfrentará hoy a Estados Unidos a las 5 de la tarde. (Por Manuel Trujillo Soriano)