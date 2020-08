Luego de la Reunión de la Conago en San Luis Potosí, en la que participaron el presidente López Obrador y los integrantes del gabinete legal y ampliado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en México no hay una crisis financiera.

“Tenemos una crisis de salud, sí, y tenemos una crisis económica también, pero lo que es importante recalcar, y lo dijo el secretario de Hacienda, no obstante la crisis económica, no tenemos, y subrayo, no tenemos una crisis financiera. Tenemos una crisis económica pues por el cierre de las empresas prolongadamente, por la pérdida de empleos, que ya se están recuperando, pero no hay una crisis financiera, y eso es una gran noticia”.

Explicó que el titular del Ejecutivo se comprometió a entregar a los estados sus participaciones federales puntualmente, que no habrá límite de recursos en materia de salud, que no faltarán los medicamentos y vacunas gratuitos para toda la población; y puso a disposición de los estados la Banca de Desarrollo, para reestructurar sus deudas y facilitarles nuevos créditos.