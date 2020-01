Todo aquel ciudadano mexicano o extranjero que venga procedente de China deberá quedarse en cuarentena, afirmó el canciller Marcelo Ebrard, luego de que la Organización Mundial de la Salud decretara como epidemia internacional, al coronavirus.

“La información que tenemos vía la embajada es que son 18 mexicanas y mexicanos los que han establecido contacto con nosotros, que están en ese punto en especial, en otras partes de China, pues mucho mayor el número, pero en el lugar específico donde tenemos, digamos donde está el ojo de este problema, 18, al día de ayer. Ahora, de esos 18 cuando menos 14 no podrían salir por las disposiciones chinas, porque parte de su familia es china, entonces no pueden salir. Los que sí pueden salir, o podrían salir, ya les informamos que tendrían que hacer cuarentena, también”.

Sin embargo, explicó, en este momento no se justifica enviar por ellos una aeronave mexicana, por lo que se pedirá apoyo a otros países. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro.com)