Luego de que apenas ayer se registraran 27 mil 973 nuevos contagios de Covid-19 y 75 fallecimientos, es indiscutible que México cursa en estos momentos la quinta ola de la pandemia, sostiene el infectólogo y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Lo que definitivamente estamos viviendo es una quinta ola, aunque no se reconozca oficialmente, pero si vemos un gráfico de todo lo que ha ocurrido con Covid-19 a lo largo de estos dos y medio años, tenemos, por ejemplo, el día de ayer 27 mil 973 nuevos casos que son comparables con los 28 mil 953 que tuvimos durante la tercera ola”.

Aunque esta quinta ola no genera los niveles de fallecimientos de las primeras, Pérez Gómez llama a la población a no desdeñarla entre otras cosas por la morbilidad, el ausentismo laboral y el impacto económico.

Pronostica que los contagios continuarán en aumento. (Por Gricelda Torres Zambrano)