México desacelerará la extracción de petróleo hacia el final del sexenio, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya tomamos la decisión de no vender petróleo crudo a finales del gobierno, de que toda la producción la vamos a procesar en nuestro país y de que no va a haber una sobre explotación de crudo, porque queremos dejar reservas de crudo a las futuras generaciones”.

Ya no se van a extraer más de 3 millones de barriles diarios, como se hacía, y la producción será de entre dos millones 200 mil y dos millones 400 mil barriles al día. (Por Arturo García Caudillo)