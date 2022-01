La Selección Mexicana de futbol no pudo meterle gol a Costa Rica y se tuvo que conformar con un triste empate 0-0 en duelo de la fecha 10 de la eliminatoria de Concacaf celebrado en el estadio Azteca.

El entrenador Gerardo “Tata” Martino realizó 5 cambios en su alienación, en relación al juego anterior, pero ni así cayó el gol, después de que le anularon un tanto a Rogelio Funes Mori. Héctor Herrera tuvo un disparo que apenas si incomodo al portero de los “Ticos” Keylor Navas, y en los últimos minutos Luis Romo estrelló un pelotazo en el travesaño.

Con este resultado el “Tri” desperdició la oportunidad de escalar al segundo lugar de la clasificación y permanece en el tercer sitio con 18 puntos, mismos que tiene Estados Unidos pero con mejor diferencia de goleo para el equipo norteamericano.

Pese a que no hubo boletos a la venta para este encuentro, que solo permitió un afro controlado de 2 mil personas para poner a prueba un nuevo protocolo en contra del grito homofóbico. Lo cierto es que en redes sociales se comercializaron las entradas has en 2 mil 500 pesos. Boletos que fueron distribuidos entre amigos, familiares, patrocinadores y gente cercana a la Federación Mexicana, aparecieron en la reventa.

Los pocos aficionados que pudieron ingresar al Coloso de Santa Úrzula pidieron a gritos la salida del “Tata2.

El presidente de la Federación Mexicana de futbol, Yon de Luisa, anuncio que para los partidos de la eliminatoria de Márzo ante Estados Unidos y El Salvador se espera tener un aforo de entre 30 y 40 mil personas en el estadio Azteca.

Canadá, por su parte, retuvo el liderato en la eliminatoria de Concacaf al derrotar 2-0 a Estados Unidos con anotaciones de Cyle Larin y Sam Adekugbe. Con esta victoria el equipo canadiense mantiene etiqueta de invicto después de 10 fechas del octagonal y con 22 puntos ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones.

(Por Manuel Trujillo Soriano)