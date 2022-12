Pese a que no logró pasar la fase de grupos y a terminar en el lugar 22 de la clasificación final del mundial de Qatar, que la colocan como su peor registro desde el mundial de Argentina 78, cuando perdió todos sus partidos y además recibió 10 goles en tres partidos, la selección mexicana de futbol se mantiene en el top 20 de la clasificación mundial de la FIFA.

Según el listado, México se encuentra en la posición 15, pero ya no es el mejor ubicado de la zona de la CONCACAF, porque ahora esa distinción le pertenece al equipo de los Estados unidos, que esta en el peldaño 13.

Argentina, que ganó la Copa del Mundo de Qatar, de momento no ocupará el primer casillero, porque ese honor le corresponde a Brasil, que ahí ha estado desde febrero de este año. Los argentinos subieron un puesto y ahora están son segundos, los subcampeones de Qatar, Francia, son terceros y baja al cuarto Bélgica, que perdió dos posiciones.

Por su parte, Croacia, que consiguió el tercer lugar en Qatar, ascendió 5 lugares y ahora esta en el sitio 7.

(Por Juan Carlos González / Foto: @miseleccionmx).