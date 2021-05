Este sábado a las 20:00 horas tiempo del Centro de México, la selección Mexicana se medirá en amistoso a Islandia previo a las finales de la Liga de Naciones y Copa Oro. Sobre qué tanto sirve el juego en Texas, esto dijo el técnico del Tricolor Gerardo Martino.

“Si uno lo mira respecto a los rivales que vamos a encontrar en el final four indudablemente no son muchas porque son rivales de diferentes características. Si uno lo puede observar en un contexto general no deja de ser un rival europeo”.

Martino dijo que espera en tomar en cuenta a Raúl Jiménez en las eliminatorias al mundial de Qatar.