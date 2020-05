México logró aplanar la curva de la epidemia del coronavirus y reducir hasta en 75 por ciento el número de contagios, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.

“Para que nadie se confunda y malinterprete aplanar la curva no quiere decir que es exactamente plana, exactamente plana querría decir que no tenemos una epidemia. Lo que quiere decir es que, comparado con lo que hubiéramos tenido si no hubiéramos hecho las intervenciones, principalmente estas masivas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, habríamos tenido muchos más casos y en una forma muy precipitada en el tiempo. Hemos reducido cerca del 60 al 75 por ciento de la cantidad de contagios gracias a estas intervenciones”.

Explicó que el mejor ejemplo de aplanamiento de la curva de contagios por covid-19, es el estado de Jalisco, pues su primer caso de contagio coincidió con el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. (Por Arturo García Caudillo)