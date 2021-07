Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que la ayuda que envió a Cuba no afectará las relaciones de México con Estados Unidos, y reconoce que el apoyo que está enviando incluye combustible.

“Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, y vamos a cuidar que sigamos manteniendo estas relaciones, que se mantenga una buena vecindad, una política de buena vecindad, de cooperación para el desarrollo, pero en este caso nosotros no estamos de acuerdo, es decir, no estamos de acuerdo con el bloqueo a Cuba. Ahorita es medicamentos y oxígeno sobre todo, y alimentos. —¿Se envió combustible a Cuba, presidente? —Sí, por que no tienen electricidad para los hospitales, por que no tienen combustible”.

Descartó represalias por parte del gobierno de Biden, pues México está actuando, dijo, como un país independiente, libre y soberano. (Por Arturo García Caudillo)