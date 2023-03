Ante el intento de legisladores estadounidenses para que su Congreso apruebe el envío de tropas para combatir a los cárteles del narcotráfico en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tajante y aseguró que no aceptará ningún tipo de intervencionismo.

“Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo. Y además, el presidente Biden me ha ofrecido que van a ser respetuosos de nuestra soberanía y eso se agradece, porque nosotros no vamos a permitir intervencionismos de ningún país extranjero”.

Sin embargo, reconoció que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay colaboración del FBI en la investigación sobre el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses, producto de lo cual ya hay un detenido. (Por Arturo García Caudillo)