Tras una consulta con especialistas nacionales y extranjeros, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, anunció ante diputados, que el Gobierno Federal no adquirirá las pruebas rápidas aprobadas por Cofepris, y recomendará a los estados no utilizarlas.

“Las pruebas no se recomiendan para su uso médico, ni tampoco para su uso en salud pública. No las van a adquirir por lo tanto, las entidades públicas federales, y recomendaremos a las entidades públicas estatales, que no las adquieran o que no las utilicen porque tienen consecuencias posiblemente dañinas para la población, en la medida en la que puedan llevar a resultados falsos positivos o falsos negativos”.

Y es que, explicó, en uso de sus facultades, y atendiendo a las características sanitarias del producto, la Cofepris aprobó 10 estuches de pruebas rápidas de diferentes marcas, pero a quien corresponde aprobar o recomendar su uso, es a las autoridades de salud. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)