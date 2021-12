A pesar de que varios países en el mundo han comenzado la vacunación anticovid de menores de 15 años, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, asegura que en México no se está considerando esta posibilidad.

“Entonces en México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento, a niños menores de quince años. Estamos vacunando sólo de quince en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por Covid. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Esa es la razón”.

Aseguró que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación de menores de edad y que las opiniones de funcionarios de este organismo no implican una posición institucional. (Por Arturo García Caudillo)