A nivel mundial México tiene el nivel de aceptación y respeto más alto de la historia, aseguró al comparecer ante senadores, el canciller Marcelo Ebrard.

“El nivel de respeto y atención que tiene México hoy en el exterior es de los más altos que hemos tenido en nuestra historia y me enorgullece decírselos y compartírselos por que es la tarea común que ha emprendido la Cancillería, el Servicio Exterior Mexicano, las embajadas, los consulados. Es lo que hemos construido, por que el respeto, la voz de México se escucha porque tenemos autoridad política y moral, si no no se escucharía”.

Justificó la realización en México de la reunión de la Celac y la participación de los mandatarios de Venezuela y Cuba, asegurando que era obligación de nuestro país, por ser presidente protempore del organismo. (Por Arturo García Caudillo)