Asegura la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que México no incumple con ninguna cláusula del T-MEC por el cobro, a partir de junio pasado, del IVA a plataformas digitales.

“México no creó a partir de junio estos impuestos, no hemos recibido ninguna queja de ninguna naturaleza de nuestras contrapartes. Se compartió con ellos este impuesto y no incumplimos. No se grava cuando usted dice que reactivar la economía a través del uso de plataformas, pues estas efectivamente sirven y quienes usan las plataformas pues no están siendo gravados, no se grava productos digitales como el video, software, entretenimiento, esto no tiene impuestos en la región”.

Recordó que este no es un nuevo gravamen y sí es similar al que opera en Canadá y Estados Unidos, equivalente al tax, de ahí que no se necesitaba armonización alguna. (Por Arturo García Caudillo)