Mañana arranca el Preolímpico de la CONCACAF en Guadalajara; México debutará ante República Dominicana en el estadio Jalisco y el entrenador, Jaime “Jimmy” Lozano, dijo que no menosprecia a ningún rival y que pondrá a sus mejores hombres desde su primer compromiso.

“Nunca vas a ganar un partido antes de jugarlo y eso lo tiene muy claro el equipo, hay que salir y dar lo máximo. Independiente de las fortalezas que pueda tener del rival, no hay que menospreciar a nadie, vamos a salir muy atentos, vamos a salir con todas nuestras armas, vamos a meter a los mejores, no vamos a guardarnos nada, no vamos a guardar gente para los próximos dos partidos sabemos que los primeros tres puntos el día de hoy son los más importantes”.

En el encuentro preliminar de la jornada inaugural, Estado Unidos enfrentará a Costa Rica.

(Por Manuel Trujillo Soriano)