Se conocerán hoy otros dos clasificados al Mundial de Qatar así como el segundo repechaje intercontinental que surgirán del área de Concacaf.

A las 7 de la noche Estados Unidos visita a Costa Rica en busca de sellar su clasificación y en el mismo horario México recibe a El Salvador y hasta el empate calificaría directo al Tri; pero el entrenador Gerardo “Tata” Martino no quiere sorpresas dijo que enfrentará con sus mejores hombres el último encuentro de la eliminatoria en el estadio Azteca.

“Nosotros tenemos que enfrentar un partido muy importante donde nos jugamos la clasificación, el estar casi clasificados, no significa estar clasificados con lo cual tenemos a disposición salvo a Héctor Herrera porque está suspendido para este último partido el resto de los 28 futbolistas están a disposición como para ser contemplados”.

La Selección Nacional, por cierto, vestirá de verde para este encuentro tras mucho tiempo de no utilizar el que antes era su uniforme característico.

En caso de no registrase ninguna sorpresa en la jornada de hoy Estados Unidos y México clasificarían directo a la Copa del Mundo y Costa Rica se quedaría con el boleto para disputar el repechaje intercontinental contra el representante de Oceanía. (Por Manuel Trujillo Soriano)