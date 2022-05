El ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que México está viviendo la pandemia de las malas políticas públicas, con niveles de inversión igual al de hace 15 años y un ingreso per cápita dos por ciento inferior al del 2018.

“Es más, y nos dijeron que ya no hay pandemia, ahora se llama endemia. Y sin embargo, también en esta primera parte del año tenemos crecimientos inferiores a la de los años anteriores. Entonces, no es la pandemia. O sea, quizás tenemos la pandemia de las malas políticas públicas, esa es la que tenemos y esa es la que no se nos va. Y la bronca es que cómo nos vacunamos contra eso. Entonces hoy tenemos la pandemia de las malas políticas públicas que están siendo muy dañinas para la economía”.

El director el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, comentó que mientras países latinoamericanos como Brasil o Colombia hoy están reflejando síntomas de recuperación económica importantes, en México las decisiones mandan señales de retroceso que ahuyentan las inversiones. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Archivo)