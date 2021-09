Es necesario que Estados Unidos aporte recursos para atender a los migrantes varados en México, pero también para que puedan permanecer en sus países, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No queremos que México sea un campamento de migrantes. Queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar, por que si no, continuamos con lo mismo. Es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo. No se ha invertido en desarrollo”.

Asimismo, dice, la Organización de las Naciones Unidas debería intervenir en Haití, donde se vive un desgobierno. No es solamente el problema migratorio, asegura.

“Entonces hay que hacer algo y aquí la ONU se está tardando. Es lo mismo. ¿Y dónde están los organismos de derechos humanos a nivel internacional?”. (Por Arturo García Caudillo)